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Michigan Football: Team awards announced during football banquet

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Michigan football held its annual football banquet on campus on Sunday to celebrate the season and recognize multiple players for their efforts during the regular season, whether it's the most improved, scout team player or team MVP.

The Wolverines took to its social media accounts to recognize the winners of the various team awards.

Let's break down who won what award.

Scout Team Player of the Year

Offense: Zach Peterson

Defense: Jesse Madden

Special Teams: Joel Metzger

Rookie of the Year

Offense: Colston Loveland

Defense: Mason Graham

Special Teams: Jimmy Rolder, Colston Loveland

Most Improved Player

Offense: Karsen Barnhart

Defense: Mike Barrett

Special Teams: Matt Hibner, Eamonn Dennis

Scholastic Awards

Robert P. Ufer Bequest: Brad Robbins

Dr. Arthur D. Robinson Scholarship Award: Caden Kolesar

Special Teams

Player of the Year: A.J. Henning

Specialist of the Year: Jake Moody

Offense

Player of the Year: J.J. McCarthy

Skill Player of the Year: Ronnie Bell

Hugh H. Rader Award: Olu Oluwatimi

Defense

Player of the Year: Mazi Smith

Skill Player of the Year: Mike Sainristil

Roger Zatkoff Award: Junior Colson

Richard Katcher Award: Mike Morris

Team Awards

Toughest Player: Blake Corum

Blue Collar: Blake Corum

Bo Schembechler MVP: Blake Corum

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