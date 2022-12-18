Michigan football held its annual football banquet on campus on Sunday to celebrate the season and recognize multiple players for their efforts during the regular season, whether it's the most improved, scout team player or team MVP.
The Wolverines took to its social media accounts to recognize the winners of the various team awards.
Let's break down who won what award.
Scout Team Player of the Year
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Offense: Zach Peterson
Defense: Jesse Madden
Special Teams: Joel Metzger
Rookie of the Year
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Offense: Colston Loveland
Defense: Mason Graham
Special Teams: Jimmy Rolder, Colston Loveland
Most Improved Player
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Offense: Karsen Barnhart
Defense: Mike Barrett
Special Teams: Matt Hibner, Eamonn Dennis
Scholastic Awards
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Robert P. Ufer Bequest: Brad Robbins
Dr. Arthur D. Robinson Scholarship Award: Caden Kolesar
Special Teams
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Player of the Year: A.J. Henning
Specialist of the Year: Jake Moody
Offense
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Player of the Year: J.J. McCarthy
Skill Player of the Year: Ronnie Bell
Hugh H. Rader Award: Olu Oluwatimi
Defense
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Player of the Year: Mazi Smith
Skill Player of the Year: Mike Sainristil
Roger Zatkoff Award: Junior Colson
Richard Katcher Award: Mike Morris
Team Awards
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Toughest Player: Blake Corum
Blue Collar: Blake Corum
Bo Schembechler MVP: Blake Corum
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