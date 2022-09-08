News More News
{{ timeAgo('2022-09-08 13:33:28 -0500') }} football Edit

Michigan Football Today: When will we know if Michigan is really good?

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Michigan Football Today with Dennis Fithian is back with another episode!

Topics discussed include:

- JJ McCarthy on relationship with Cade McNamara 00:00-20

- How good can the UM defense be 3:30-12:00

- Feedback 12:01-31:50

- Are blowouts fun 31:51-39:40

- Jadyn Davis 39:41-47:52

- Basketball schedule out 47:53-51:00

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}