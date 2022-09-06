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Michigan offers 2023 ATH Kendrick Bell, younger brother of Ronnie Bell

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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2023 ATH Kendrick Bell has received his biggest offer to date and this one hits very close to home.

The 6-foot-3, 180-pound dual-threat quarterback took to his Twitter account on Tuesday and reported an offer from Michigan, the same program where his older brother, Ronnie, has made himself into a household name.

The Wolverines offered Bell and will recruit him as an ATH in the 2023 class. Like his brother, Bell is a prolific athlete who excels both on the football field and the basketball court.

Stick with Maize & Blue Review for more Michigan Football recruiting coverage.

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