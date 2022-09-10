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{{ timeAgo('2022-09-10 18:34:25 -0500') }} football Edit

Michigan vs. Hawaii start time officially delayed

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan is officially in a weather delay, which means the game against Hawaii is under a delay. According to the University of Michigan, the start time of Saturday's game will no longer go on as usual.

An updated kickoff time has not been provided as of this writing.

Kickoff was scheduled to begin at 8 p.m. on BTN.

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