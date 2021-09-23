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Michigan Wolverines Football: Michigan vs. NIU Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene
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football
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Michigan vs. NIU Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene
Chris Balas
•
TheWolverine
Senior Editor
TheWolverine.com senior editor
Chris Balas and former Michigan All-Big Ten offensive lineman and analyst Doug Skene break down the film from the Wolverines' 63-10 victory over Northern Illinois last week. RELATED: Keys To The Game: Michigan Wolverines Football vs. Rutgers
RELATED: Ron Bellamy: Rutgers Presents A 'Big-Time Challenge' For Michigan Secondary
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