 Michigan Wolverines Football: Michigan vs. NIU Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene
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Michigan vs. NIU Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

TheWolverine.com senior editor Chris Balas and former Michigan All-Big Ten offensive lineman and analyst Doug Skene break down the film from the Wolverines' 63-10 victory over Northern Illinois last week.

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