 Michigan Wolverines Basketball Blue Chips: Seth Trimble, G-League Notes
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Michigan Wolverines Basketball Blue Chips: Seth Trimble, G-League Notes

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan target Seth Trimble is deciding Wednesday. Here's the latest. Plus, more notes from today's G-League Elite Camp featuring several Wolverines.

BLUE CHIPS: SETH TRIMBLE AND MORE

RELATED: Michigan Basketball - Wolverines Shine At NBA G-League Elite Camp

Seth Trimble will decide between Michigan, Marquette and North Carolina.
Seth Trimble will decide between Michigan, Marquette and North Carolina. (Jon McNamara/Rivals.com)
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