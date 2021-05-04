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Michigan Wolverines Basketball: Caleb Houstan Is Ready To Impact
Chris Balas
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TheWolverine
Senior Editor
From the Wagner brothers (Germans Moritz and Franz), Canadians Nik Stauskas and Ignas Brazdeikis, Michigan basketball has gone international, signing kids who have brought great team success and op...
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