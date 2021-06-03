 Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On Ty Rodgers' Visit
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Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On Ty Rodgers' Visit

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan head coach Juwan Howard hosted four-star 2022 Ty Rodgers on a visit this week. Here's what we've picked up ...

ITF EXTRA: On Ty Rodgers' Visit

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Michigan Wolverines basketball recruit Ty Rodgers was in Ann Arbor for a visit recently
Michigan Wolverines basketball recruit Ty Rodgers was in Ann Arbor for a visit recently (Garrett Ellwood/USA Basketball)
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