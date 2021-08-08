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Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: A First-Day Practice Standout
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football
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Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: A First-Day Practice Standout
Chris Balas
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TheWolverine
Senior Editor
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