 Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: A First-Day Practice Standout
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Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: A First-Day Practice Standout

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan Wolverine head football coach Jim Harbaugh enters his seventh season with plenty to prove, and some young guys will have to step up to exceed expectations. Here's one who's off and running ...

ITF EXTRA: A FIRST-DAY PRACTICE STANDOUT

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Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh and his staff are back to work for 2021. (Lon Horwedel)
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