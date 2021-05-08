 Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: Search On For Linguist Replacement
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Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: Search On For Linguist Replacement

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

All eyes are on Kentucky (again), with Michigan head coach Jim Harbaugh set to make a third run at Kentucky secondary coach Steve Clinkscale.

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Kentucky defensive backs coach Steve Clinkscale is a logical replacement for Mo Linguist.
Kentucky defensive backs coach Steve Clinkscale is a logical replacement for Mo Linguist. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
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ITF EXTRA: Clinkscale the obvious replacement for Linguist

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