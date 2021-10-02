 Michigan Wolverines Football Saturday Thoughts: Taking The Temp in Madison
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Michigan Wolverines Football Saturday Thoughts: Taking The Temp in Madison

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Final thoughts before Michigan takes on Wisconsin in Camp Randall Stadium Saturday ...

MICHIGAN - WISCONSIN FINAL GAME THOUGHTS


Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is in need of a big road win at Wisconsin.
Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is in need of a big road win at Wisconsin. (AP Images)

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