 Michigan Wolverines Football Saturday Thoughts: Jay Toia, The Secondary, Much More
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Michigan Wolverines Saturday Thoughts: Jay Toia, The Secondary, Much More

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan football tidbits we've picked up recently on DT transfer Jay Toia, the secondary, the new coaching staff and much more ...

SATURDAY THOUGHTS: Jay Toia, The Secondary and More

Jay Toia is on campus this weekend.
Jay Toia is on campus this weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)
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