News More News
{{ timeAgo('2022-09-27 11:39:50 -0500') }} football Edit

New FutureCast pick in for Michigan

Zach Libby • Maize&BlueReview
Recruiting Editor
@RivalsLibby

Maize & Blue Review recruiting editor Zach Libby has a new FutureCast pick in for Michigan to land a 2023 three-star Georgia offensive lineman who just visited last weekend for the Maryland game.

Click here to read the update

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @BrandonJustice_, @RivalsLibby, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @DavisMoseley, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}