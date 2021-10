Newsstand: Four-Star Michigan Hoops Target Gregg Glenn To Announce Tuesday

Tweets Of The Day

Pompano Beach (Fla.) Calvary Christian 2022 four-star power forward Gregg Glenn was supposed to announce his college decision on Instagram Live with On3.com's Joe Tipton, but Instagram was down, so his announcement will occur today (Tuesday) at 3:15 p.m. ET. TheWolverine.com will have full coverage should he choose the Maize and Blue over fellow finalists Georgia, Virginia Tech, Iona and South Florida.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHdpbGwgYmUgZGVsYXllZCB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGlj ZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RZeDNkNWdia1UiPmh0dHBzOi8v dC5jby9kWXgzZDVnYmtVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvc2VwaCBUaXB0b24g KEBUaXB0b25FZGl0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U aXB0b25FZGl0cy9zdGF0dXMvMTQ0NTEwNDQ0ODEwODM4ODM2MT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michigan head football coach Jim Harbaugh joined WXYZ's Brad Galli for his weekly television hit, discussing the Wolverines' win over Wisconsin, upcoming matchup at Nebraska and more.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JTlRFUlZJRVc6IEppbSBIYXJiYXVnaCB0YWxrcyBNaWNoaWdhbiYj Mzk7cyB3aW4gb3ZlciBXaXNjb25zaW4sIHRoZSBlbWJyYWNlIG9mICYjMzk7 SnVtcCBBcm91bmQsJiMzOTsgYW5kIHRoZSByb2FkIGFoZWFkIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9PbEkwSzR4SThSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT2xJ MEs0eEk4UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFkIEdhbGxpIChAQnJhZEdhbGxp KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYWRHYWxsaS9zdGF0 dXMvMTQ0NTE1NTU3MjEwMjM1Njk5OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

At his Monday press conference, Harbaugh revealed a story about three of his freshmen.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KaW0gSGFyYmF1Z2ggc2FpZCBhcyBzb29uIGFzIHRoZSB0ZWFtIGdv dCBiYWNrIGZyb20gV2lzY29uc2luIFNhdHVyZGF5LCBKLkouIE1jQ2FydGh5 LCBEb25vdmFuIEVkd2FyZHMgYW5kIEFuZHJlbCBBbnRob255IGhlYWRlZCBv dXQgdG8gdGhlIHByYWN0aWNlIGZpZWxkIHRvIGdldCBzb21lIHJvdXRlcyBp bi4gPGJyPjxicj5DYXB0YWluIEFuZHJldyBWYXN0YXJkaXMgc2FpZCB0aGF0 IHR5cGUgb2Ygc3R1ZmYgaW5zcGlyZXMgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHRlYW0u PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0NDUxMDQ0 NDQ2Nzc0NDM1OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA0LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

TheWolverine.com added Anthony Broome to its team as a staff writer.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaSEgVG9kYXkgaXMgbXkgZmlyc3QgZGF5IHdpdGggPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVXb2x2ZXJpbmVNYWc/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVdvbHZlcmluZU1hZzwvYT4uPGJyPjxicj5Ib25v cmVkIHRvIGpvaW4gYSB0ZWFtIHRoYXQgaW5jbHVkZXMgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYWxhc19Xb2x2ZXJpbmU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEJhbGFzX1dvbHZlcmluZTwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRUpIb2xsYW5kX1RXP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBFSkhvbGxhbmRfVFc8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0pCX1dvbHZlcmluZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASkJf V29sdmVyaW5lPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9DU2F5ZjIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDU2F5ZjIzPC9hPi4g SeKAmW0gc28gZXhjaXRlZCB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgYW4gaWNvbmljIHJl c291cmNlIGZvciBNaWNoaWdhbiBmYW5zIGFuZCB3aGF0IHRoZSBmdXR1cmUg aG9sZHMgZm9yIHVzLjxicj48YnI+VG9sZCB5b3UgSSB3YXMgc3RheWluZyBj bG9zZSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3V1VXFFbUJZQ0giPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS91dVVxRW1CWUNIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkg QnJvb21lIChAYW50aG9ueXRicm9vbWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vYW50aG9ueXRicm9vbWUvc3RhdHVzLzE0NDUwOTM4MzA4NDQ0 MjQxOTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA0LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan hockey begins the regular season as the No. 3 team in the nation, after beating Bowling Green, 7-1, in an exhibition game last Saturday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVja2luZyBpbiBhdCBOby4gMyBpbiBib3RoIG5hdGlvbmFsIHBv bGxzIHRoaXMgd2VlazxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNHb0JsdWU8L2E+44C977iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91NjhU bUtRYmluIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdTY4VG1LUWJpbjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBNaWNoaWdhbiBIb2NrZXkgKEB1bWljaGhvY2tleSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWljaGhvY2tleS9zdGF0dXMvMTQ0NTE2 ODg3MjY0NzIzMzUzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDQs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Quote Of The Day

"You don’t have to talk them into stuff. They want to go; they want to have at it. They want to find out how good they can get. That’s how they approached practice today and every day." — Michigan head football coach Jim Harbaugh on his team

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day