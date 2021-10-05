 Michigan Wolverines Basketball: Four-Star Michigan Hoops Target Gregg Glenn To Announce Tuesday
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Newsstand: Four-Star Michigan Hoops Target Gregg Glenn To Announce Tuesday

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Pompano Beach (Fla.) Calvary Christian 2022 four-star power forward Gregg Glenn was supposed to announce his college decision on Instagram Live with On3.com's Joe Tipton, but Instagram was down, so his announcement will occur today (Tuesday) at 3:15 p.m. ET. TheWolverine.com will have full coverage should he choose the Maize and Blue over fellow finalists Georgia, Virginia Tech, Iona and South Florida.

Michigan head football coach Jim Harbaugh joined WXYZ's Brad Galli for his weekly television hit, discussing the Wolverines' win over Wisconsin, upcoming matchup at Nebraska and more.

At his Monday press conference, Harbaugh revealed a story about three of his freshmen.

TheWolverine.com added Anthony Broome to its team as a staff writer.

Michigan hockey begins the regular season as the No. 3 team in the nation, after beating Bowling Green, 7-1, in an exhibition game last Saturday.

Quote Of The Day

"You don’t have to talk them into stuff. They want to go; they want to have at it. They want to find out how good they can get. That’s how they approached practice today and every day."
— Michigan head football coach Jim Harbaugh on his team
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh Didn't Deliver A Halftime Speech, Because He Didn't Have To

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Still Lots To Prove, But So Much To Like

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Father Of QB Commit Jayden Denegal Talks Michigan

• EJ Holland, The Wolverine: Flip Watch? Five-Star DB Domani Jackson Goes In-Depth On Michigan

• Anthony Broome, The Wolverine: Andrew Vastardis Explains His Role On Michigan's Resurgent Offensive Line

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