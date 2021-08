Newsstand: It's Game Week For Michigan Football

Tweets Of The Day

Michigan football is now just five days away from kickoff. The program's official Twitter account posted a photo yesterday of some of the Wolverines' players from a recent scrimmage at The Big House.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+NEwuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH b0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rMWw2VGJ3TzRqIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vazFsNlRid080ajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo aWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQzMTk4NTA1 OTEyOTYwNjE1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michigan head coach Jim Harbaugh, redshirt freshman quarterback Cade McNamara, sophomore wide receiver Mike Sainristil and redshirt freshman defensive tackle Mazi Smith will meet with the media Monday afternoon to kick off game week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HQU1FIFdFRUs6IEppbSBIYXJiYXVnaCwgQ2FkZSBNY05hbWFyYSwg TWlrZSBTYWlucmlzdGlsIGFuZCBNYXppIFNtaXRoIHdpbGwgbWVldCB3aXRo IHRoZSBtZWRpYSBNb25kYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD4mbWRhc2g7IENsYXl0 b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1cy8xNDMyMDczNTY3NjU1NjM2OTk2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

As the United States mourns the death of 13 soldiers at the Kabul airport following two blasts, Michigan head basketball coach Juwan Howard penned a heartfelt message to the troops via his Twitter account.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub2RheSBJIHdhdGNoZWQgMTMgQW1lcmljYW4gc29sZGllcnMgcmV0 dXJuIGhvbWUuIEkgdGhvdWdodCBhYm91dCB0aGVpciBCcmF2ZXJ5LCBEZWRp Y2F0aW9uLCBTZWxmbGVzc25lc3MgJmFtcDsgU2FjcmlmaWNlPGJyPjxicj5J IGNhbiYjMzk7dCBleHByZXNzIG15IGFwcHJlY2lhdGlvbiBlbm91Z2ggdG8g QUxMIHRoZSBtZW4gJmFtcDsgd29tZW4gd2hvIGhhdmUsICZhbXA7IHRob3Nl IHdobyBjb250aW51ZSB0byBrZWVwIHVzIFNBRkUhPGJyPjxicj5LTk9XIHRo ZSBoZWFydHMgb2YgYSBuYXRpb24gYXJlIHdpdGggeW91LCBSSVAg8J+Zj/Cf j73wn5mP8J+PvSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veWdoU080YU9XdyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3lnaFNPNGFPV3c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSnV3 YW4gSG93YXJkIChASnV3YW5Ib3dhcmQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSnV3YW5Ib3dhcmQvc3RhdHVzLzE0MzIxNTYwNjUwNDc3NjA5 MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMwLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan men's soccer pulled off a thrilling 2-1 win over Oakland Sunday, with fifth-year senior midfielder Marc Ybarra having knocked in the game-winning goal in the 110th minute.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XT0xWRVJJTkVTIFdJTiEgPGJyPjxicj5ZYmFycmEgYnVyaWVzIGEg bGFzdCBzZWNvbmQgZG91YmxlIG92ZXJ0aW1lIGdvbGRlbiBnb2FsIGZvciB0 aGUgTWFpemUgYW5kIEJsdWUhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by85ZUV2SmlhNXFIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOWVFdkppYTVxSDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBNZW4mIzM5O3MgU29jY2VyIChAdW1pY2hz b2NjZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hzb2Nj ZXIvc3RhdHVzLzE0MzIwODMwOTQ5Mzc1MTM5OTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXVndXN0IDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

18th-ranked Michigan women's soccer also came away victorious, winning 1-0 over Central Michigan, and improved to 4-0 on the season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GVDogTm8uIDE4IE1pY2hpZ2FuIDEsIENlbnRyYWwgTWljaGlnYW4g MDxicj48YnI+4pq9IDYyJiMzOTsgSGVybmFuZGV6IChGYXJrYXMpPGJyPjxi cj5TSE9UUyB8ICAyNS0xPGJyPlNPRyB8IDktMTxicj5TQVZFUyB8IDEtOTxi cj5DSyB8IDExLTA8YnI+PGJyPjQtMCwgYmVzdCBzdGFydCBpbiB0aGUgSmVu bmlmZXIgS2xlaW4gZXJhLCBiZXN0IG92ZXJhbGwgc3RhcnQgaW4gYSBjYW1w YWlnbiBzaW5jZSAyMDEzITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+44C9IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0luUHVyc3VpdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I0luUHVyc3VpdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0N3YVZYMXZNZXYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Dd2FWWDF2TWV2PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFdvbWVu4oCZcyBTb2NjZXIgKEB1bWlj aHdzb2NjZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2h3 c29jY2VyL3N0YXR1cy8xNDMyMDU0ODU5Mjk4MDA5MDg4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Two days after beating No. 1 North Carolina, the defending national champions, in a rematch of this past spring's national title game, Michigan field hockey took down Wake Forest, 2-0.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CMUcgU3dlZXAuIPCfp7kgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0s4 MTdVZXM4R2QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9LODE3VWVzOEdkPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZpZWxkIEhvY2tleSAoQHVtaWNoZmxkaG9ja2V5 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoZmxkaG9ja2V5 L3N0YXR1cy8xNDMyMDc5MDUwMjg2MTg2NDk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Quote Of The Day

"The team morale is the highest and best that I've ever seen on any team that I think I've ever been on, counting every basketball team, every baseball team, you name it." — Michigan wide receiver Ronnie Bell

Headlines Of The Day