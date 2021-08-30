 Michigan Wolverines Football: It's Game Week For Michigan Football
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Newsstand: It's Game Week For Michigan Football

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football is now just five days away from kickoff. The program's official Twitter account posted a photo yesterday of some of the Wolverines' players from a recent scrimmage at The Big House.

Michigan head coach Jim Harbaugh, redshirt freshman quarterback Cade McNamara, sophomore wide receiver Mike Sainristil and redshirt freshman defensive tackle Mazi Smith will meet with the media Monday afternoon to kick off game week.

As the United States mourns the death of 13 soldiers at the Kabul airport following two blasts, Michigan head basketball coach Juwan Howard penned a heartfelt message to the troops via his Twitter account.

Michigan men's soccer pulled off a thrilling 2-1 win over Oakland Sunday, with fifth-year senior midfielder Marc Ybarra having knocked in the game-winning goal in the 110th minute.

18th-ranked Michigan women's soccer also came away victorious, winning 1-0 over Central Michigan, and improved to 4-0 on the season.

Two days after beating No. 1 North Carolina, the defending national champions, in a rematch of this past spring's national title game, Michigan field hockey took down Wake Forest, 2-0.

Quote Of The Day

"The team morale is the highest and best that I've ever seen on any team that I think I've ever been on, counting every basketball team, every baseball team, you name it."
— Michigan wide receiver Ronnie Bell
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: 'This Energy' Is What Jim Harbaugh Has Been Striving To Create At Michigan

• EJ Holland, The Wolverine: Game Thoughts On Michigan Targets CJ Carr, Semaj Morgan, Amir Herring, More

• EJ Holland, The Wolverine: Xenith Classic Notebook: Thoughts On Deone Walker, Other Michigan Targets

• Scott Kemps, MGoBlue: Hernandez’s Marker Makes U-M Winner Over CMU in Third Shutout of Season

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