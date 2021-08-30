Newsstand: It's Game Week For Michigan Football

Tweets Of The Day
Michigan football is now just five days away from kickoff. The program's official Twitter account posted a photo yesterday of some of the Wolverines' players from a recent scrimmage at The Big House.
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Michigan head coach
Jim Harbaugh, redshirt freshman quarterback Cade McNamara, sophomore wide receiver Mike Sainristil and redshirt freshman defensive tackle Mazi Smith will meet with the media Monday afternoon to kick off game week.
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As the United States mourns the death of 13 soldiers at the Kabul airport following two blasts, Michigan head basketball coach
Juwan Howard penned a heartfelt message to the troops via his Twitter account.
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Michigan men's soccer pulled off a thrilling 2-1 win over Oakland Sunday, with fifth-year senior midfielder
Marc Ybarra having knocked in the game-winning goal in the 110th minute.
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18th-ranked Michigan women's soccer also came away victorious, winning 1-0 over Central Michigan, and improved to 4-0 on the season.
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Two days after beating No. 1 North Carolina, the defending national champions, in a rematch of this past spring's national title game, Michigan field hockey took down Wake Forest, 2-0.
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Quote Of The Day
"The team morale is the highest and best that I've ever seen on any team that I think I've ever been on, counting every basketball team, every baseball team, you name it."
— Michigan wide receiver Ronnie Bell
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