Newsstand: Michigan at Michigan State Kickoff Time Set

Tweets Of The Day

The long-awaited kickoff time for the game between the Michigan Wolverines and Michigan State Spartans was made official on Monday. The 2021 rivalry tilt will be a 12 p.m. ET kickoff from East Lansing and be broadcast via the FOX network's "Big Noon Saturday" coverage.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob29uIEtpY2tvZmYgZm9yIG5leHQgU2F0dXJkYXkg8J+aqCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HcmVlbj9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvR3JlZW48L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wUklOVWJlYmRtIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vcFJJTlViZWJkbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBG b290YmFsbCAoQE1TVV9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0NTAxNDQ5NTE2NzM3OTQ1 NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxOCwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Michigan still has another test in front of them with Northwestern coming to Ann Arbor on Saturday. It seems everyone is ready to get back to work after a much-needed bye week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZWFwaW5nIGludG8gZ2FtZSB3ZWVrIPCdkKbwnZCo8J2QnfCdkJ4u PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FUbU1vNVRMVVAiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9hVG1NbzVUTFVQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3Ri YWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDUwMjQ2ODA1MjQ2MTI0MDM3 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTgsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Saturday's tilt between the Wolverines and Wildcats will be a newly-designated trophy game. The two teams will battle for the George Jewett Trophy, which honors the first African-American player in the history of the Big Ten. Jewett was a student-athlete at both Michigan and Northwestern.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIFNhdHVyZGF5IGF0IE5PT04gRVQsIHR1bmUgaW4gdG8gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DRkJPTkZPWD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ0ZCT05GT1g8L2E+IHRvIHdhdGNoIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AVU1pY2hGb290YmFsbDwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTlVGQkZhbWlseT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ATlVGQkZhbWlseTwvYT4gY29tcGV0ZSBmb3IgdGhlIEdlb3JnZSBKZXdl dHQgVHJvcGh5IC0tIHRoZSBmaXJzdCByaXZhbHJ5IGdhbWUgdHJvcGh5IG5h bWVkIGZvciBhbiBBZnJpY2FuIEFtZXJpY2FuIHBsYXllciBpbiBGQlMgaGlz dG9yeSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFH Rm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNC MUdGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29MOHVLcW9C UWYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9vTDh1S3FvQlFmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJp ZyBUZW4gRm9vdGJhbGwgKEBCMUdmb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CMUdmb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ1MDIyNTMwMzg4 NDg2NTU0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE4LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZW9yZ2UgSmV3ZXR0IHdhcyB0aGUgZmlyc3QgQmxhY2sgcGxheWVy IGZvciBib3RoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hG b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1pY2hGb290YmFsbDwv YT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTlVGQkZhbWls eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATlVGQkZhbWlseTwvYT4uPGJyPjxi cj5UaGUgdHdvIHRlYW1zIHdpbGwgcGxheSBmb3IgdGhlIHJlY2VudGx5IGNy ZWF0ZWQgR2VvcmdlIEpld2V0dCBUcm9waHkgb24gU2F0dXJkYXkuPGJyPjxi cj5KaW0gSGFyYmF1Z2ggYW5kIFBhdCBGaXR6Z2VyYWxkIGRpc2N1c3MgdGhl IHNpZ25pZmljYW5jZSBiZWxvdy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pJ YVhKVmozUHMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qSWFYSlZqM1BzPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMv MTQ1MDE5MjU0ODg3ODcxMjgzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

In other news, Michigan men's basketball's first AP ranking of the 2021-22 season was revealed on Monday. The Wolverines check in as the No. 6 team in college hoops to start the season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CMUcg4pu577iP4oCN4pmC77iPIGluIHByZXNlYXNvbiBBUCBwb2xs Ojxicj48YnI+Ni4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWlj aGJiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB1bWljaGJiYWxsPC9hPiA8 YnI+Ny4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJCYWxsPC9hPiA8YnI+MTEu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSWxsaW5pTUJCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbGxpbmlNQkI8L2E+IDxicj4xNy4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PaGlvU3RhdGVIb29wcz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT2hpb1N0YXRlSG9vcHM8L2E+IDxicj4yMS4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXJyYXBpbkhvb3BzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUZXJyYXBpbkhvb3BzPC9hPiA8YnI+PGJyPkZ1 bGwgcG9sbCDinqHvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRpeEY5YXNv SGoiPmh0dHBzOi8vdC5jby80aXhGOWFzb0hqPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vSXFFN2UwaUU2WSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lxRTdlMGlF Nlk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrIChAQmlnVGVuTmV0 d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWdUZW5OZXR3 b3JrL3N0YXR1cy8xNDUwMTM3OTUzODIxNTExNjkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

It was a banner day for hockey, as they rose to the No. 1 ranking after winning the Icebox Tournament in Minnesota over the weekend. That gives Michigan three flagship athletics programs ranked inside the top six in mid-October with football, basketball and hockey.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNoaWdhbiBIb2NrZXkgaXMgTm8uIDE8YnI+PGJyPlRoYXRzIHRo ZSB0d2VldC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21NUXNvNmNMQUEiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9tTVFzbzZjTEFBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hp Z2FuIEhvY2tleSAoQHVtaWNoaG9ja2V5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoaG9ja2V5L3N0YXR1cy8xNDUwMTYwMTk4MTAzMDQ4 MTk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTgsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Quote Of The Day

"We’ll find out tomorrow exactly where we are. Guys are making progress. There’s a good possibility that we can get everybody back. We’ll see. We just don’t know..." — Jim Harbaugh on the "Inside Michigan Football" radio show

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day