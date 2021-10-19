Newsstand: Michigan at Michigan State Kickoff Time Set

Tweets Of The Day
The long-awaited kickoff time for the game between the Michigan Wolverines and Michigan State Spartans was made official on Monday. The 2021 rivalry tilt will be a 12 p.m. ET kickoff from East Lansing and be broadcast via the FOX network's "Big Noon Saturday" coverage.
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Michigan still has another test in front of them with Northwestern coming to Ann Arbor on Saturday. It seems everyone is ready to get back to work after a much-needed bye week.
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Saturday's tilt between the Wolverines and Wildcats will be a newly-designated trophy game. The two teams will battle for the George Jewett Trophy, which honors the first African-American player in the history of the Big Ten. Jewett was a student-athlete at both Michigan and Northwestern.
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In other news, Michigan men's basketball's first AP ranking of the 2021-22 season was revealed on Monday. The Wolverines check in as the No. 6 team in college hoops to start the season.
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It was a banner day for hockey, as they rose to the No. 1 ranking after winning the Icebox Tournament in Minnesota over the weekend. That gives Michigan three flagship athletics programs ranked inside the top six in mid-October with football, basketball and hockey.
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Quote Of The Day
"We’ll find out tomorrow exactly where we are. Guys are making progress. There’s a good possibility that we can get everybody back. We’ll see. We just don’t know..."
— Jim Harbaugh on the "Inside Michigan Football" radio show
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