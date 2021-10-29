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Newsstand: Michigan Hockey Takes Down Wisconsin

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan Wolverines hockey remained undefeated with a 3-0 win over Wisconsin.

Michigan football players explain the emotions of the Michigan State rivalry.

Four Michigan women's soccer players were named to the All-Big Ten teams.

ESPN.com ranked Michigan women's basketball at No. 10 in the country ahead of the 2021-22 campaign.

Michigan football is a four-point favorite over Michigan State, which bodes well for the Wolverines 'chances.

Quote Of The Day

"Now they’re having a lot of fun. Watch Michigan play. Look at their enthusiasm and the confidence that they're playing with."
— ESPN analyst Kirk Herbstreit
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Kirk Herbstreit: We'll Learn Who Michigan, Michigan State 'Truly Are'

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Where Michigan Wolverines Check In On CBB Top Player Rankings

• Anthony Broome, The Wolverine: Column: What's At Stake For Michigan, Michigan State This Weekend

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: On Frankie Collins, Other Freshmen …

• The Athletic College Football Staff, The Athletic: Michigan vs. Michigan State: Keys to the game, predictions and what’s at stake for Jim Harbaugh and Mel Tucker

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