Newsstand: Michigan Hockey Takes Down Wisconsin

Tweets Of The Day
Michigan Wolverines hockey remained undefeated with a 3-0 win over Wisconsin.
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Michigan football players explain the emotions of the Michigan State rivalry.
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Four Michigan women's soccer players were named to the All-Big Ten teams.
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ESPN.com ranked Michigan women's basketball at No. 10 in the country ahead of the 2021-22 campaign.
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Michigan football is a four-point favorite over Michigan State, which bodes well for the Wolverines 'chances.
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Quote Of The Day
"Now they’re having a lot of fun. Watch Michigan play. Look at their enthusiasm and the confidence that they're playing with."
— ESPN analyst Kirk Herbstreit
Headlines Of The Day
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