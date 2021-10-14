Newsstand: Reaction To Jett Howard's Michigan Commitment

Tweets Of The Day
Michigan basketball landed four-star shooting guard
Jett Howard, the son of U-M head coach Juwan Howard and brother of Wolverine sophomore guard Jace Howard, Wednesday afternoon, sparking quite the reaction on social media. Here are the best tweets we saw.
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Quote Of The Day
"His dad is going to be tough on him, which is going to prepare him moving forward, not just on the basketball court, but off the court as his father has done so far."
— Nightrydas Elite coach Rasheed Wesley on new Michigan commit Jett Howard
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