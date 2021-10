Newsstand: Tom Brady Takes Jab At Ohio State For Lack Of QBs In NFL

Michigan On TV

What: Football vs. Northwestern When: 12:05 p.m. ET Channel: FOX *** What: Volleyball at Illinois When: 3:00 p.m. CT Stream: Big Ten Network Plus *** What: Ice Hockey at Western Michigan When: 7:05 p.m. ET Stream: NCHC.tv

Tweets Of The Day

For the first time in his 22-year NFL career, former Michigan quarterback and current Tampa Bay Buccaneer Tom Brady will face an Ohio State quarterback this Sunday when he goes up against Justin Fields and the Chicago Bears. He took a jab at the Buckeyes during his Thursday press conference.

Michigan and Georgia are tied atop PFF's run-defense rankings, with a 91.5 grade.

Former Michigan defensive backs Ty Law and S.A. Tripp Welborne III were inducted into the 2020 Hall of Honors class Friday night.

Quote Of The Day

"I'll have to earn it, no doubt. He’s never promised me anything. That’s what I loved about it, because I think a lot of coaches sell a dream … no disrespect to any other coaches.” — Four-star Michigan basketball pledge Jett Howard on his dad, head coach Juwan Howard

