Here is a running list of the jersey numbers for all Michigan Football players in the 2024 NFL Draft class.
NOTE: Some numbers are subject to change. Images of jerseys for sale will remain the same.
9 JJ McCarthy Vikings
90 Kris Jenkins Cincinnati Bengals
NA Mike Sainristil Washington Commanders
25 Junior Colson Los Angeles Chargers
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22 Blake Corum Los Angeles Rams
10 Roman Wilson Pittsburgh Steelers
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70 Zak Zinter Cleveland Browns
88 AJ Barner Seattle Seahawks
79 Trevor Keegan Philadelphia Eagles
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41 Michael Barrett Carolina Panthers
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77 LaDarius Henderson Houston Texans
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NA Jaylen Harrell Tennesee Titans
86 Cornelius Johnson Los Angeles Chargers
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91 Braiden McGregor New York Jets
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68 Trente Jones Green Bay Packers
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NA Karsen Barnhart Los Angeles Chargers
NA Josh Wallace Los Angeles Rams
NA Drake Nugent San Francisco 49ers
NA James Turner Detroit Lions
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