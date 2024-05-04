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NFL Rookie Jersey Numbers for Michigan Football Draft Class

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Here is a running list of the jersey numbers for all Michigan Football players in the 2024 NFL Draft class.

NOTE: Some numbers are subject to change. Images of jerseys for sale will remain the same.

9 JJ McCarthy Vikings

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90 Kris Jenkins Cincinnati Bengals

NA Mike Sainristil Washington Commanders

25 Junior Colson Los Angeles Chargers

22 Blake Corum Los Angeles Rams

10 Roman Wilson Pittsburgh Steelers

70 Zak Zinter Cleveland Browns

88 AJ Barner Seattle Seahawks

79 Trevor Keegan Philadelphia Eagles

41 Michael Barrett Carolina Panthers

77 LaDarius Henderson Houston Texans

NA Jaylen Harrell Tennesee Titans

86 Cornelius Johnson Los Angeles Chargers

91 Braiden McGregor New York Jets

68 Trente Jones Green Bay Packers

NA Karsen Barnhart Los Angeles Chargers

NA Josh Wallace Los Angeles Rams

NA Drake Nugent San Francisco 49ers

NA James Turner Detroit Lions

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