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football
Edit
NIL: Randy Wise Auto Group signs Tavierre Dunlap to deal
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Another member of the Michigan football program has inked a NIL deal with the Randy Wise Auto Group.
The car dealership announced via its Twitter account on Tuesday that it has inked running back Tavierre Dunlap to become the "official running back of Randy Wise."
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Dunlap is the third Wolverine to have a deal with the car dealer, as J.J. McCarthy and Darrius Clemons have announced deals with Randy Wise.
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