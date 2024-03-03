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Official visits in the works for 2025 RB Iverson Howard

Iverson Howard
Iverson Howard
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Iverson Howard has been recruited for a few years already and now he's in the process of setting up his official visits. The running back out of North Potomac (Md.) Quince Orchard is planning to take official visits to Michigan and Florida State while Tennessee, Wisconsin, Maryland, Penn State, and Rutgers are candidates for visits as well.

Howard breaks down his plans in the video below.

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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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