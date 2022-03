Ojabo Injury Confirmed

Michigan's pro day came to a shocking halt yesterday when OLB David Ojabo went down with a non-contact injury.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIHNjYXJ5IHNpZ2h0IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1p Y2hGb290YmFsbDwvYT4gcHJvIGRheS4gRWRnZSBydXNoZXIgRGF2aWQgT2ph Ym8gc3VzdGFpbmVkIGluanVyeSBpbiBwYXNzIHJ1c2ggZHJpbGwuIFdlbnQg ZG93biBjbHV0Y2hpbmcgbGVmdCBsZWcuIE5vdCBzdXJlIGlmIGFua2xlIG9y IGxlZyBidXQgaGUgaGFkIHRvIGhlbHBlZCBvZmYgZmllbGQuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9tb0w4Rm1iWWIwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbW9M OEZtYlliMDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKZWZmcmkgQ2hhZGloYSAoQGplZmZy aWNoYWRpaGEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamVmZnJp Y2hhZGloYS9zdGF0dXMvMTUwNDgzOTIwMDQ2OTgyNzU5Nz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Unfortunately it has been confirmed by ESPN's Adam Schefter that David Ojabo's injury is serious.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXN0cyBjb25maXJtZWQgdGhhdCBMQiBEYXZpZCBPamFibyB0b3Jl IGhpcyBBY2hpbGxlcywgcGVyIGEgTWljaGlnYW4gc291cmNlLiBEb2N0b3Jz IGV4cGVjdCBhIGZ1bGwgYW5kIGNvbXBsZXRlIHJlY292ZXJ5Ljxicj48YnI+ UmFtc+KAmSBSQiBDYW0gQWtlcnMgdG9yZSBoaXMgQWNoaWxsZXMgbGFzdCBz dW1tZXIgYW5kIHdhcyBiYWNrIGluIGFib3V0IHNpeCBtb250aHMsIGFuZCBk b2N0b3JzIGV4cGVjdCBPamFibyB0byBiZSBvbiB0aGUgc2FtZSB0aW1lbGlu ZS48L3A+Jm1kYXNoOyBBZGFtIFNjaGVmdGVyIChAQWRhbVNjaGVmdGVyKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FkYW1TY2hlZnRlci9zdGF0 dXMvMTUwNTE3ODM1NDM2MTc2NTg4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5N YXJjaCAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

David Ojabo was expected to be a first round pick in next month's NFL Draft. Ojabo tweeted this not long after leaving the pro day event.