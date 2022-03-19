Ojabo Injury Confirmed

Michigan's pro day came to a shocking halt yesterday when OLB David Ojabo went down with a non-contact injury.
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Unfortunately it has been confirmed by ESPN's Adam Schefter that David Ojabo's injury is serious.
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David Ojabo was expected to be a first round pick in next month's NFL Draft. Ojabo tweeted this not long after leaving the pro day event.
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