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Postgame Live: Michigan rolls to easy win over Colorado State

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Postgame Live! The crew discuss Michigan's 51-7 victory over Colorado State.

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