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Pro Football Focus: Where Michigan ranks statistically heading into the CFP

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan has a few weeks off while waiting to play TCU during the College Football Playoff on New Year's Eve.

After finishing the season with a historic record of 13-0, the Wolverines have their eyes set on even greater heights than winning back-to-back Big Ten titles.

Let's take a look at where the Wolverines rank in every major statistical category according to Pro Football Focus.

Offense

Offense
Statistic Grade Ranking (out of 131 programs)

Total Offense

89.3

No. 7 overall

Passing Offense

73.8

No. 48 overall

Pass Blocking

72.6

No. 33 overall

Run Blocking

73.5

No. 30 overall

Rushing Offense

95.8

No. 2 overall
Where the Wolverines stack up in every PFF offensive category

Defensive

Defense
Statistic Grade Ranking (out of 130 programs)

Total Defense

93.6

No. 2 overall

Run Defense

92.9

No. 4 overall

Tackling

91.5

No. 1 overall

Pass Rush

85.1

No. 16 overall

Defensive Coverage against Receivers

91.4

No. 4 overall
Where the Wolverines stack up in every PFF defensive category

Special Teams

Michigan ranks No. 17 in the country with a grade of 84.5.

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