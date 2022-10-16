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football
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ProBlue Update: Jordan Poole signs $140 million extension with Golden State
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Former Michigan star Jordan Poole is waking up as a very happy man as Poole and the Golden State Warriors have agreed to a contract extension.
The Warriors announced the news officially on Sunday via its Twitter account.
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While the Warriors did not release financial details of the extension, multiple reports suggest that Poole received a four-year $140 million extension with the franchise.
He was selected No. 28 overall in the 2019 NBA Draft and has played a key role off the bench for the Warriors, who are coming off a NBA championship during the 2021 season.
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