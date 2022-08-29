News More News
{{ timeAgo('2022-08-29 09:44:53 -0500') }} football Edit

Rise to the Victors (Ep. 1): Colorado State Game Week

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

In the first episode of the Rise to the Victors podcast, the Maize & Blue Review crew discuss the quarterback situation heading into week one, the depth chart and our expectations for the game against Colorado State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}