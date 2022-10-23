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Rise to the Victors: Michigan vs. Michigan State preview

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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In this episode of Rise to the Victors, the Maize & Blue Review staff preview Michigan's upcoming rivalry clash against Michigan State.

Who will take home the Paul Bunyan Trophy under the lights of Michigan Stadium?

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