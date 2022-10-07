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Sharpening the Edge: Week Six

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Brandon Justice, Lucus Reimink & Dennis Fithian pick every Michigan, Michigan State & Lions game on the schedule. Also, a trio of picks in college or pro, a lock, parlay and prop for the week.

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