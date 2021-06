Sights And Sounds From Michigan's Loaded 'Victors Weekend'

This past weekend was a whirlwind. Michigan football hosted nearly 20 official visitors and several unofficial visitors for 'Victors Weekend,' the Wolverines' biggest recruiting weekend of the June period. The Michigan coaching staff and recruiting department held tours of the facilities and the U-M campus, film sessions, individual meetings with coaches, photoshoots and more. The Wolverines earned two commitments and gained ground on other targets over the course of the weekend. Here are some social media sights and sounds from the weekend (from recruits who posted). RELATED: ITB Extra: New FutureCast Pick; More Victors Weekend Intel RELATED: Blue Chips: Father Of Aaron Alexander Talks Michigan Commitment

Michigan Wolverines football hosted five-star defensive tackle Walter Nolen for an official visit over the weekend. (Walter Nolen / Instagram)

COMMITS

RB CJ Stokes, Columbia (S.C.) Hammond

Stokes decided to pull the trigger and commit to Michigan on his visit, right then and there.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm4gQXJib3IgSeKAmW0gY29taW5nISA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vM2ZYZzIzclZ2bSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNmWGcyM3JWdm08 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg4oCc8J2TkvCdk7PigJ0g8J2TovCdk73wnZO48J2T tPCdk67wnZO8IChAQ2FwZXJzU3Rva2VzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NhcGVyc1N0b2tlcy9zdGF0dXMvMTQwNjMwOTkwNDg0ODI0 NDc0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE5LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+44C977iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TTFI0N1BwTU0x Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vU0xSNDdQcE1NMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDi gJzwnZOS8J2Ts+KAnSDwnZOi8J2TvfCdk7jwnZO08J2TrvCdk7wgKEBDYXBl cnNTdG9rZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FwZXJz U3Rva2VzL3N0YXR1cy8xNDA2MzU4MDE1OTUyMDE1MzczP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

LB Aaron Alexander, Belleville (Mich.) High

Alexander earned an offer from linebackers coach George Helow and the Michigan staff after impressing at satellite camps in Big Rapids and Nashville this month. He didn't wait long before making the jump and pledging during his unofficial visit just hours after Stokes joined the fold.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plcm1haW5Dcm93ZWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXJtYWluQ3Jvd2VsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVEX1pvbmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFRoZURfWm9uZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Gb290ZG9jdG9yX2tsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGb290ZG9j dG9yX2tsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTbWl0 aFNjb3V0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDU21pdGhTY291dDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNmYmNhbXBzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNmYmNhbXBzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0NhbXA/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0NhbXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vR2VvcmdlSGVsb3c/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdl b3JnZUhlbG93PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv YWNoSmltNFVNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEppbTRVTTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NvbW1p dHRlZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NvbW1p dHRlZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv Qmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0lIVnZ4eTBNc0EiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9JSFZ2eHkwTXNBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFhcm9u IEFsZXhhbmRlciAoQEFhcm9uQWxlemFuZGVyOCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbkFsZXphbmRlcjgvc3RhdHVzLzE0MDYzNjM2 ODAzODQ3MjkwOTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxOSwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

WR Tyler Morris, La Grange Park (Ill.) Nazareth Academy

Morris committed to Michigan in June but hadn't been in the U-M facilities since visiting with current freshman quarterback J.J. McCarthy, a former teammate of Morris', during his recruiting process.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5Bbm4gQXJib3Lwn5ONPC9wPiZtZGFzaDsgVHlsZXIgbW9ycmlzIChA dHlsZXJtb3JyaXMyNTAzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3R5bGVybW9ycmlzMjUwMy9zdGF0dXMvMTQwNTY3NjUyMzAzNDcxODIxMD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OL Connor Jones, Monument (Colo.) Palmer

Jones committed to Michigan while Ed Warinner was the offensive line coach, and has remained 100 percent solid through the transition to Sherrone Moore, who is now the co-offensive coordinator and line coach. Jones got to see his future home and also put his recruiting hat on, trying to bring others into the class.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PZmZpY2lhbCB2aXNpdCBpcyBhIHJhcCEgQTIgY2Fu4oCZdCB3YWl0 IHRvIGNvbWUgYmFjayBob21lLiBTZWUgeW91IHNvb24gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBVTWljaEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiDjgL3vuI88YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NpeFplcm9BY2FkZW15P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBTaXhaZXJvQWNhZGVteTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzZJeHFCa08yeUwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82SXhxQmtPMnlMPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IENvbm5vciBKb25lcyAoQDc3Q29ubm9ySm9uZXMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vNzdDb25ub3JKb25lcy9zdGF0 dXMvMTQwNjc2OTg2MDc4NTI3ODk3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K dW5lIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

2022 TARGETS

DL Walter Nolen, Cordova (Tenn.) St. Benedict

Michigan has gone all in for Nolen, who took a self-guided tour of Ann Arbor in the spring, having gone to Memphis to see him at a satellite camp the first day the dead period was lifted (June 1). The Wolverines' staff finally got a chance to impress him in person, and it appears he and his family enjoyed their weekend stay. Michigan appeared to pull out all the stops, even having Baltimore Ravens head coach John Harbaugh, older brother of U-M head coach Jim Harbaugh, there to vouch for the Maize and Blue.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB3ZWVrZW5kIGluIEFubiBBcmJvciA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdh bHRlciBOb2xlbjnvuI/ig6Pwn4+I8J+PiCAoQFdhbHRlck5vbGVuNCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XYWx0ZXJOb2xlbjQvc3RhdHVz LzE0MDY3NDg0MDc0ODI1MzU5Mzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVu ZSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXBweSBGYXRoZXLigJlzIERheSB0byBvbmUgb2YgdGhlIHJlYWxl c3QgaW4gdGhlIGdhbWUgaWZ5a3lrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQmlnV2FsdGVyNzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJpZ1dh bHRlcjc5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTzJGb0ZkcEh6aCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL08yRm9GZHBIemg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2Fs dGVyIE5vbGVuOe+4j+KDo/Cfj4jwn4+IIChAV2FsdGVyTm9sZW40KSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dhbHRlck5vbGVuNC9zdGF0dXMv MTQwNjc1ODU2MjM2MjI4MTk4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5l IDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dP QkxVRT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dPQkxV RTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL253aEJWUWJQbzkiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9ud2hCVlFiUG85PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZ1dhbHRl cjc5IChAQmlnV2FsdGVyNzkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQmlnV2FsdGVyNzkvc3RhdHVzLzE0MDYzNDE3MTkwODQzODQyNTc/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

DL Justice Finkley, Trussville (Ala.) Hewitt Trussville

Finkley's entire family — including his little brother — received the red-carpet treatment from Harbaugh and Co.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb3NzIEJhYnkgSmVyc2V5IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSmltNFVNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaEppbTRVTTwvYT4gdGFraW5nIGEgbW9tZW50IGR1cmluZyBCaWcgQnJv dGhlcuKAmXMgT1YgdG8gcGxheSBhbmQgZGlzY3VzcyBob3cgTWljaGlnYW4g aXMgZ29pbmcgdG8gYmVhdCBPaGlvIFN0YXRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby80MWx4RDdFbGZGIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNDFseEQ3RWxmRjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBEci4gQXByaWwgRmlua2xleSAoQGFwcmlsUElOS2ll KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FwcmlsUElOS2llL3N0 YXR1cy8xNDA2NDQ5Nzk3MzEwMTMyMjI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bmUgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb3NzIEJhYnnigJlzIHRhbGVzIGZyb20gdGhlIHJlY3J1aXRpbmcg dHJhaWwg8J+RtvCfj73wn4+IIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wRHVM QWxrV3JUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcER1TEFsa1dyVDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBEci4gQXByaWwgRmlua2xleSAoQGFwcmlsUElOS2llKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FwcmlsUElOS2llL3N0YXR1cy8xNDA2 NDQ2MjA0NTc0MTc5MzI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjAs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

DL Mario Eugenio, Tampa (Fla.) Gaither

An impressive edge rusher, Eugenio made the trip from Florida and finally got some face time with the Michigan staff. He also got to reunite with his friend, 2022 defensive tackle target Deone Walker, who actually helped the U-M staff identify Eugenio before offering him.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB3ZWVrZW5kIGF0IEFubiBBcmJvciA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vUndLeWJLcXJYWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1J3S3liS3Fy WFg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyaW8gSiBFdWdlbmlvIDLvuI/ig6M077iP 4oOjIPCfh6nwn4e0IChATUV1Z2VuaW9KKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL01FdWdlbmlvSi9zdGF0dXMvMTQwNzAzMTg4NzcwNTU1NDk0 Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbiB0aGUgYmlnIGhvdXNlIPCfpJ/wn4++8J+kn/Cfj77wn6Sf8J+P viA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNXNOZ0dkaU15SSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzVzTmdHZGlNeUk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyaW8gSiBFdWdl bmlvIDLvuI/ig6M077iP4oOjIPCfh6nwn4e0IChATUV1Z2VuaW9KKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01FdWdlbmlvSi9zdGF0dXMvMTQw NjQwNjMxMDQ0MzI5NDcyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIw LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FdmVyeXRoaW5n4oCZcyBiZWVuIGdyZWF0IHNvIGZhciA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vWmtIeFFFanZUNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1pr SHhRRWp2VDQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyaW8gSiBFdWdlbmlvIDLvuI/i g6M077iP4oOjIPCfh6nwn4e0IChATUV1Z2VuaW9KKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01FdWdlbmlvSi9zdGF0dXMvMTQwNjM5OTEzNDc5 MDMwNzg0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE5LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIGFub3RoZXIgZHVvIHRvIGJlIHdhdGNoZWQgb3V0IGZv ciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rlb25ld2Fsa2VyNTE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRlb25ld2Fsa2VyNTE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9md3ZjOVRuaG01Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v Znd2YzlUbmhtNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJpbyBKIEV1Z2VuaW8gMu+4 j+KDozTvuI/ig6Mg8J+HqfCfh7QgKEBNRXVnZW5pb0opIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUV1Z2VuaW9KL3N0YXR1cy8xNDA1OTUxMDk4 NjI0NTQ0NzY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTgsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

ATH Dillon Bell, Houston (Texas) Kinkaid

The Michigan staff, which has seen Bell at multiple satellite camps this month, loves Bell as either a running back — where they were originally recruiting him — or a wide receiver. Hart and offensive coordinator / wide receivers coach Josh Gattis are leading the charge.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB2aXNpdCB3aXRoIE1pY2hpZ2FuISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29ibHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29ibHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vOE9nbFBoSmtyYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhPZ2xQaEpr cmE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGlsbG9uIEJlbGwgKEBkaWxsb25iZWxsNl8p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGlsbG9uYmVsbDZfL3N0 YXR1cy8xNDA2NzAwNTQ2NzE5OTkzODYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bmUgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

S D’Arco Perkins-McAllister, Nashville (Tenn.) Stratford

Perkins-McCallister was recruited by Michigan defensive passing game coordinator Steve Clinkscale while the latter was at Kentucky, and their bond remains strong, while safeties coach Ron Bellamy remains heavily involved. He finally made his first visit to Ann Arbor over the weekend.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ccm8gbWljaGlnYW4gd2FzIGNyYXp5IGxpdCDwn6Sf8J+PvjxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb2JsdWU/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb2JsdWU8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IRHV1bzcyck5oIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v SER1dW83MnJOaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDigoEgJSAoQERhcmNvUGVya2lu cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXJjb1BlcmtpbnMv c3RhdHVzLzE0MDcwMjk5MDI2NjMxMTQ3NTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

DL Joseph Adedire, Mansfield (Texas) Summit

Like Eugenio, Adedire is building a strong bond with defensive analyst Ryan Osborn, who is taking a hands-on role with recruiting edge rushers.