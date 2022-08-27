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SPACES: Michigan QB talk, depth chart and much more

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Listen to audio of the M&BR crew's latest Twitter Spaces episode with a discussion on Michigan's quarterback decision for week one, the depth chart and much more.

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