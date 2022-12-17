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Stanford OL transfer Myles Hinton commits to Michigan

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan has dipped into the portal again, this time adding another underclassman on the offensive line.

Former Stanford lineman Myles Hinton took to his Instagram account on Saturday to announce that he has committed to the Wolverines.


Appearing in 7 games as a junior, he spent his sophomore year appearing in 12 games for the Cardinal.

Hinton is the younger brother of former U-M defensive lineman Chris Hinton.

He will enter the program with two years remaining.

Stick with the Maize & Blue Review for more Michigan Football coverage.

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