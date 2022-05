Star gymnast Natalie Wojcik to return for another year with Wolverines

Michigan's best female gymnast, Natalie Wojcik, will return for the 2023 season, she announced Saturday afternoon.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGJleW9uZCBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSBo YXZlIGJlZW4gYWNjZXB0ZWQgaW50byB0aGUgIzEgTWFzdGVycyBpbiBTb2Np YWwgV29yayBwcm9ncmFtIGluIHRoZSBuYXRpb24gYW5kIHRoYXQgSSB3aWxs IGJlIHJldHVybmluZyB0byB0aGUgZ3ltbmFzdGljcyB0ZWFtIGZvciB0aGUg MjAyMyBzZWFzb24uIEdvIEJsdWUhISHwn6SNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9jczV3RTU2VG1GIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vY3M1d0U1NlRtRjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBOYXRhbGllIFdvamNpayAoQHdvamNpa19uYXRhbGll KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3dvamNpa19uYXRhbGll L3N0YXR1cy8xNTIwNDMyOTY2NjM5NDQzOTY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkFwcmlsIDMwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Wojcik led the Wolverines to a National Championship during the 2021 season, and a deep NCAA run in 2022. The senior won the AAI award — which is the gymnastics equivalent of the Heisman Trophy — in 2022.

Wojcik has been a star for her entire career in Ann Arbor. She won Big Ten Freshman of the Year in 2019, and is a three-time Big Ten individual champion, as well as having been named to the All-Big Ten first team four times.