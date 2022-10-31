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The latest with five-star QB Jadyn Davis after another Michigan visit

Jadyn Davis
Jadyn Davis (Brandon Justice)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five-star Jadyn Davis was back at Michigan this weekend to take in the rivalry game against Michigan State. The quarterback out of Charlotte (N.C.) Providence Day is getting very familiar with the coaches in Ann Arbor and that's was the whole point, according to his father.

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IN HIS OWN WORDS...

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