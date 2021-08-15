 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 15
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The Wolverine Daily Newsstand: August 15

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"All the guys are bought into him, and all the guys are bought into the defense that he’s instilled in us and the values and principles that he’s brought onto this football team."
— Michigan DE Aidan Hutchinson on defensive coordinator Mike Macdonald (via Big Ten Network)
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football: Tight Ends Surge, Led By Harbaugh 'Favorite' Erick All

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Aidan Hutchinson On Michigan Defense: 'All The Guys Are Bought In'

• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT (ITF), Part 2: Loaded Michigan Football And Basketball Buzz

• John Borton, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Podcast: John Borton With Bret Bakita

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