The Wolverine Daily Newsstand: August 15

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Quote Of The Day
"All the guys are bought into him, and all the guys are bought into the defense that he’s instilled in us and the values and principles that he’s brought onto this football team."
— Michigan DE Aidan Hutchinson on defensive coordinator Mike Macdonald (via Big Ten Network)
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