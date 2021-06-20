The Wolverine Daily Newsstand: June 20

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Quote Of The Day
"Aaron isn't the type of kid you have to watch over. He's very independent. I think he'll be a leader and a standout individual at U-M. We already know he's going to excel in the classroom. He'll be at the top of his class like he is in high school."
— Dennis Alexander, father of new Michigan LB commit Aaron Alexander
Headlines Of The Day
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