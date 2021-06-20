 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 20
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The Wolverine Daily Newsstand: June 20

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"Aaron isn't the type of kid you have to watch over. He's very independent. I think he'll be a leader and a standout individual at U-M. We already know he's going to excel in the classroom. He'll be at the top of his class like he is in high school."
— Dennis Alexander, father of new Michigan LB commit Aaron Alexander

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Father Of Aaron Alexander Talks Michigan Commitment

• EJ Holland, The Wolverine: Commit Impact: What Landing Aaron Alexander Means For Michigan

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• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Football Rises In 2022 National Recruiting Rankings

• Chris Balas, The Wolverine: Audio: Chris Balas Talks Dug McDaniel, Michigan Football on The Huge Show

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