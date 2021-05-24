The Wolverine Daily Newsstand: May 24

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Quote Of The Day
"Hiring Mike Hart, one of the up-and-comers in the profession, was one of the best moves Harbaugh could have made. He’s as enveloped in the Michigan culture (the former, championship one) and as competitive as anyone we ever covered here."
— The Wolverine's Chris Balas, in his 'Five Michigan Football Thoughts Heading Into The Summer' article
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