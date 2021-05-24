 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 24
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The Wolverine Daily Newsstand: May 24

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"Hiring Mike Hart, one of the up-and-comers in the profession, was one of the best moves Harbaugh could have made. He’s as enveloped in the Michigan culture (the former, championship one) and as competitive as anyone we ever covered here."
— The Wolverine's Chris Balas, in his 'Five Michigan Football Thoughts Heading Into The Summer' article
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Headlines Of The Day

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Musings: Five Thoughts Heading Into Summer

EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Insider Notes On Top Edge Rusher Targets

Clayton Sayfie, The Wolverine: Highlights & Recap: Michigan Baseball Drops Two Of Three Versus Maryland

EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Insight On New Michigan OL Offer

PJ Kendall, Cougar Center: Fewer than 100 days remain until college football returns

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