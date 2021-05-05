 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 5
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The Wolverine Daily Newsstand: May 5

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"One thing I’m really proud of from my college career is how we showed people that Michigan Basketball is here to stay. After Coach Beilein left, there were a lot of doubters. People were questioning whether Michigan was about to take a step back. And I feel like Coach Howard and our vets, like Zavier, they just got us locked into this mentality where we weren’t going to let that happen. It became like a mission: Not only were we refusing to take a step back — actually we were going to push things forward."
— Michigan wing Franz Wagner, in his letter on The Player's Tribune, announcing his decision to enter the 2021 NBA Draft
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Headlines Of The Day

Chris Balas, The Wolverine: Franz Wagner Leaves With Legacy Secure

Clayton Sayfie, The Wolverine: Franz Wagner To Leave Michigan Early, Declare For 2021 NBA Draft

EJ Holland, The Wolverine: Michigan Making Rivals250 RB George Pettaway A Top Priority

Austin Fox, The Wolverine: Ben Mason Plans On Making Defenders 'Feel His Physical Presence' In The NFL

Franz Wagner, The Player's Tribune: A Letter to My Michigan Family

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