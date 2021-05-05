TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 5

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Quote Of The Day
"One thing I’m really proud of from my college career is how we showed people that Michigan Basketball is here to stay. After Coach Beilein left, there were a lot of doubters. People were questioning whether Michigan was about to take a step back. And I feel like Coach Howard and our vets, like Zavier, they just got us locked into this mentality where we weren’t going to let that happen. It became like a mission: Not only were we refusing to take a step back — actually we were going to push things forward."
— Michigan wing Franz Wagner, in his letter on The Player's Tribune, announcing his decision to enter the 2021 NBA Draft
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