 TheMaizeAndBlueReview - TMBR TV: Jim Harbaugh discusses Michigan's win over Indiana
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TMBR TV: Jim Harbaugh discusses Michigan's win over Indiana

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Watch as Michigan head coach Jim Harbaugh discusses the Wolverines' 29-7 victory over Indiana.

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