 TheMaizeAndBlueReview - TMBR TV: Juwan Howard recaps Michigan's win over Buffalo
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TMBR TV: Juwan Howard recaps Michigan's win over Buffalo

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Watch as Michigan head coach Juwan Howard recaps the Wolverines' victory over Buffalo.

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