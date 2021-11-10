 TheMaizeAndBlueReview - TMBR TV: Michigan basketball's 2021banner-raising ceremony
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TMBR TV: Michigan basketball's 2021banner-raising ceremony

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Watch Michigan's banner-raising ceremony during the season-opener against Buffalo.

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