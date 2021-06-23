 Trainer's Take: Michigan Wolverines Football Recruiting Commit Jayden Denegal A Prototypical NFL QB
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Trainer's Take: Michigan Commit Jayden Denegal A Prototypical NFL QB

California quarterback Jayden Denegal holds a Michigan Wolverines football recruiting offer
California quarterback Jayden Denegal holds a Michigan offer (Nick Lucero/Rivals.com)
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland has the latest from the trainer of Michigan quarterback commit Jayden Denegal.

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