Trio of Wolverines taken in MLB Draft

Apart from a surprising finish to its season, the Michigan Baseball team struggled in 2022. The Wolverines finished with a 12-12 Big Ten record and hardly finished above .500 on the season.

However, the 2022 woes weren't exactly a true representation of the level of talent on the roster. Through two days of the 2022 MLB Draft, the Wolverines have had three selections — Clark Elliott, Joe Stewart and Cameron Weston.

Elliott was the first Wolverine selected. On Sunday night, the Oakland Athletics selected Elliott with the 69th overall pick in the draft. The Barrington, Ill. native batted .337 in his junior season as the leadoff man for the Wolverines.

He recorded 16 home runs this past season and drove in 69 runs. Elliott will now have his chance to work his way through Oakland's farm system.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DbGFyayBUaGUgU3BhcmsgaXMgb2ZmIHRoZSBib2FyZDo8YnI+PGJy PkNsYXJrIEVsbGlvdHQgZ29lcyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0F0aGxldGljcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQXRobGV0 aWNzPC9hPiBhdCBOby4gNjkgb3ZlcmFsbCDwn5OeIDxicj48YnI+UmVjYXA6 IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96UmQwbXJvOGlnIj5odHRwczovL3Qu Y28velJkMG1ybzhpZzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvTUxCRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNNTEJEcmFmdDwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvQmx1ZTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRHJ1bVRvZ2V0aGVyP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRHJ1bVRvZ2V0aGVyPC9hPiB8IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2xhcmtfRWxsaW90dDExP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDbGFya19FbGxpb3R0MTE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84TTZRdm5Zd1NBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v OE02UXZuWXdTQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBCYXNlYmFsbCAo QHVtaWNoYmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v dW1pY2hiYXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTU0OTAxNTY2ODkyMTU1Mjg5Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Weston was the next Wolverine off the board at pick number 227. The junior finished the 2022 campaign with a 5-4 record and a 4.74 ERA on the mound. Weston started 11 games for Michigan in 2022 and made appearances in 20 total games.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW1lcm9uIFdlc3RvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NhbWVyb25XZXN0b241NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2Ft ZXJvbldlc3RvbjU1PC9hPiBpcyBvZmYgdGhlIGJvYXJkIGF0IE5vLiAyMjcg b3ZlcmFsbCwgZ29pbmcgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0JpcmRsYW5kP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jQmlyZGxhbmQ8L2E+IHdpdGggdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vT3Jpb2xlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A T3Jpb2xlczwvYT4hPGJyPjxicj5XZXN0b24gc3RydWNrIG91dCA5MiBiYXR0 ZXJzIGluIDgxLjEgSVAgdGhpcyBzZWFzb24gZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+LiBUaGlzIHN1bW1lciBp biB0aGUgQ2FwZSBMZWFndWUsIGhlIHdhcyA0LTAgd2l0aCAyIHNhdmVzLCBh IDAuODQgRVJBIGFuZCAyMSBLcyBpbiAyMS4xIGlubmluZ3M8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHJvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Byb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9jTWFkUXJxSW9KIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vY01h ZFFycUlvSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBCYXNlYmFsbCAoQHVt aWNoYmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1p Y2hiYXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTU0OTEyMzc3ODY4ODQwMTQwOT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

In his only season at Michigan, Joe Stewart dominated at the plate, and his impressive season earned him a spot with the Los Angeles Angels. Stewart hit .349, launched 13 home runs and recorded 56 RBIs in his monster campaign.

After transferring to Michigan from rival Michigan State, Stewart helped the Wolverines to a season sweep of his former team.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb2UgU3Rld2FydCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2pvZXN0ZXc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqb2VzdGV3NTwvYT4h IDxicj48YnI+VGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5n ZWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbmdlbHM8L2E+IGFyZSBnZXR0 aW5nIGEgR1JFQVQgcHJvc3BlY3QgYXQgTm8uIDI2OCBvdmVyYWxsLiA8YnI+ PGJyPkhlIHJhbmtlZCBhbW9uZyB0aGUgQmlnIFRlbiYjMzk7cyBiZXN0IHdp dGggYSAuMzQ5IGF2Zy4sIDEzIEhScywgMjMgU0JzIGFuZCA1NiBSQkkuIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NTEJEcmFmdD9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01MQkRyYWZ0PC9h PiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0Js dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8 L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1By b0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQcm9C bHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbDhTNHVxNHZLcSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2w4UzR1cTR2S3E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGln YW4gQmFzZWJhbGwgKEB1bWljaGJhc2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoYmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE1NDkxMzIwNzQw MjM0MDc2MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxOCwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK