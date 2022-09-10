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{{ timeAgo('2022-09-10 19:22:33 -0500') }} football Edit

Updated kickoff time for Michigan vs. Hawaii announced

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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We now have some clarity as to when Michigan's night game tilt against Hawaii will commence.

Originally in a weather delay due to weather in the area, the game's start time had been delayed, with the original kickoff set to begin at 8 p.m.

Now, Michigan Athletics have tweeted out details as when the game could possibly start. Gates will open around 8:30 p.m. with the game expected to start in approximately 30 minutes after.

Gametime is expected to take place around 9 p.m. with the game televised on BTN.

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