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football
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Updated kickoff time for Michigan vs. Hawaii announced
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
We now have some clarity as to when Michigan's night game tilt against Hawaii will commence.
Originally in a weather delay due to weather in the area, the game's start time had been delayed, with the original kickoff set to begin at 8 p.m.
Now, Michigan Athletics have tweeted out details as when the game could possibly start. Gates will open around 8:30 p.m. with the game expected to start in approximately 30 minutes after.
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Gametime is expected to take place around 9 p.m. with the game televised on BTN.
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