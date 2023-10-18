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VIDEO: 2024 Michigan commit Jadyn Davis highlights

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Check out highlights from 2024 Michigan quarterback commit Jadyn Davis via Rivals.

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