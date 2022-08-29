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VIDEO: Bonnie Tholl discusses being named new Michigan softball coach

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Watch as Bonnie Tholl discusses becoming Michigan's next softball coach and replacing the legendary Carol Hutchins.

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