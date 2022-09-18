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football
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WATCH: Aidan Hutchinson records first sack of NFL career
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
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Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Former Michigan defensive lineman Aidan Hutchinson has arrived. In the first half of the Detroit Lions game against Washington, Hutchinson recorded the first sack of his NFL career.
The No. 2 overall pick in the 2022 NFL Draft has three first-half sacks against the Commanders but the first one will always be the most memorable one.
You can watch the clip in the video embedded below.
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