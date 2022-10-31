News More News
{{ timeAgo('2022-10-31 13:25:14 -0500') }} football Edit

ESPN releases tunnel video of Michigan State assault

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

ESPN has released its footage of the entire incident that occurred after the game between Michigan and Michigan State. Brad Galli of WXYZ-TV posted the video seen below.

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @BrandonJustice_, @RivalsLibby, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @DavisMoseley, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}