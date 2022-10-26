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WATCH: Hunter Dickinson tries his hand with gymnastics

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Could Michigan basketball's Hunter Dickinson be the university's next greatest, and tallest, gymnastic star?

Probably not but it makes for a great watch.

The Michigan men's basketball program released a fun video via its Twitter account on Wednesday with women's gymnastics' Reyna Guggino as he is taught various moves on the mat.

You can watch the video in the embed below.

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